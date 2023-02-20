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    Форвард «Краснодара» Кордоба заявил о падении уровня РПЛ

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба считает, что массовый отъезд легионеров в прошлом году повлиял на российскую Премьер-лигу.

    «Снизился ли уровень лиги по сравнению в 2021 годом? Конечно.

    Все мы знаем, что иностранные игроки уехали. А они большой плюс для любой лиги.

    Так что уровень несколько снизился. Очень жаль, что легионеров стало меньше.

    Моя мотивация не снизилась. Я обожаю футбол. Стараюсь наслаждаться происходящим каждый день», – сказал Кордоба.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 25 очков в 17 турах.

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    Источник: «Чемпионат»

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