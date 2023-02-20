Уткульбаев ответил на вопрос, соответствует ли «Рубин» уровню команды РПЛ

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев после победы над ЦСКА (2:0) ответил на вопрос, соответствует ли казанский клуб уровню команды РПЛ.
«Не надо нас хвалить слишком сильно, потому что уровень индивидуального мастерства был выше у многих соперников. Мы просто очень целенаправленно работаем над тем, чтобы в каждом матче добиваться результата», — казал Уткульбаев.
- «Рубин» идет на 3-м месте в Первой лиге.
- В прошлом сезоне клуб вылетел из РПЛ.
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