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    «Наполи» установил ценник на Кварацхелию. Им интересуется «Реал»

    «Наполи» готов продать нападающего Хвичу Кварацхелию. Итальянцы хотят получить не менее 100 миллионов евро.

    Грузином интересуется «Реал».

    • В «Рубине» Хвича был до 2022 года, когда ушел в «Наполи».
    • На счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи», 12 голов, 14 ассистов.
    • На грузина также обращают внимание в АПЛ.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2363

      serglider 17 минут назад

      Во поперло то! Хвича наконец реализовался как футболист высокого европейского уровня. Мирончуки, Головины и Кокорины кучкой нервно курят в сторонке

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