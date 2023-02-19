«Наполи» установил ценник на Кварацхелию. Им интересуется «Реал»

Во поперло то! Хвича наконец реализовался как футболист высокого европейского уровня. Мирончуки, Головины и Кокорины кучкой нервно курят в сторонке
«Наполи» готов продать нападающего Хвичу Кварацхелию. Итальянцы хотят получить не менее 100 миллионов евро.
Грузином интересуется «Реал».
- В «Рубине» Хвича был до 2022 года, когда ушел в «Наполи».
- На счету Кварацхелии 24 матча за «Наполи», 12 голов, 14 ассистов.
- На грузина также обращают внимание в АПЛ.
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