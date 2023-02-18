Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мудрик в «Челси»: 5 матчей, 0 результативных действий, 0 ударов в створ

    Нападающий Михаил Мудрик провел за «Челси» пять матчей.

    В них у украинца нет результативных действий и ударов в створ.

    • Сегодня в 24-м туре АПЛ Мудрик вышел на замену в матче против «Саутгемптона» (0:1) на 64-й минуте.
    • «Челси» заплатил за Мудрика «Шахтеру» 70+30 миллионов евро.
    • Это рекордный трансфер для УПЛ.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Коул раскритиковал Мудрика за бездействие в моменте с голом «Боруссии»
    У Мудрика 0 голевых действий в 4 матчах за «Челси». Его купили за 70+30 миллионов 11
    Морган: «Купить Троссарда вместо Мудрика – лучшая сделка в истории футбола»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2023 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1587

      koli4ka 51 минуту назад

      Мне кажется, что Мудрику в данный момент абсолютно наплевать с большой колокольни на ту тщательнейшую статистику и буквально ежедневное внимание со стороны бомбардирского сайта на его пока что нулевые действия. Уверен ,что прийдет время и на его улице будет праздник,чтобы не писали завидущие жёлчеспускатели данного сайта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +765

      Таврида 1 час назад

      В общем, Мудрик - ноль без палочки при цене в палочку с 8(!), прописью - восемью(!) нулями...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      Shotlandets86 > Таврида 27 минут назад

      Ну так это очевидно было. Просто бегунок с хорошей скоростью и жаждой борьбы. 30 лямов красная цена и то для АПЛ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11