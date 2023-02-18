Мудрик в «Челси»: 5 матчей, 0 результативных действий, 0 ударов в створ

Мне кажется, что Мудрику в данный момент абсолютно наплевать с большой колокольни на ту тщательнейшую статистику и буквально ежедневное внимание со стороны бомбардирского сайта на его пока что нулевые действия. Уверен ,что прийдет время и на его улице будет праздник,чтобы не писали завидущие жёлчеспускатели данного сайта.
Нападающий Михаил Мудрик провел за «Челси» пять матчей.
В них у украинца нет результативных действий и ударов в створ.
- Сегодня в 24-м туре АПЛ Мудрик вышел на замену в матче против «Саутгемптона» (0:1) на 64-й минуте.
- «Челси» заплатил за Мудрика «Шахтеру» 70+30 миллионов евро.
- Это рекордный трансфер для УПЛ.
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