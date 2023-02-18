Мудрик в «Челси»: 5 матчей, 0 результативных действий, 0 ударов в створ

Нападающий Михаил Мудрик провел за «Челси» пять матчей.

В них у украинца нет результативных действий и ударов в створ.

Сегодня в 24-м туре АПЛ Мудрик вышел на замену в матче против «Саутгемптона» (0:1) на 64-й минуте.

«Челси» заплатил за Мудрика «Шахтеру» 70+30 миллионов евро.

Это рекордный трансфер для УПЛ.

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