Бундеслига. «Бавария» проиграла «Боруссии» М (2:3), «Вольфсбург» – «Лейпцигу» (0:3)

«Бавария» в 21-м туре чемпионата Германии уступила в гостях «Боруссии» из Менхенгладбаха. С восьмой минуты баварцы были в меньшинстве после удаления Дайота Упамекано.

У команды Юлиана Нагельсмана двумя ассистами отметился Альфонсо Дэвис.

«Бавария» по итогам тура может упустить лидерство.

В другой встрече «Лейпциг» победил в гостях «Вольфсбург» и остался в таблице пятым.

Германия. Бундеслига. 21-й тур

Боруссия М – Бавария – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Штиндль, 13; 1:1 – Чупо-Мотинг, 35; 2:1 – Хофманн, 55; 3:1 – Тюрам, 84; 3:2 – Тель, 90+3.

Удаления: нет – Упамекано, 8.

Вольфсбург – Лейпциг – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Форсберг, 14; 0:2 – Лаймер, 85; 0:3 – Собослай, 90+3.

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