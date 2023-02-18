Неймар выложил фотографию с Месси

Блииин, редактор! Побольше таких новостей !!! Нам очень важно обычные фотки! Ты вообще выкидывай просто своих друзей посты с фотками из соцсетей, желательно с умными фразами, а может там по стандарту, там доброе утро и фотку кофе на фоне города! Че нет то....
Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал новое фото в соцсетях.
На снимке бразилец сидит рядом со своим одноклубником Лионелем Месси.
«Добрый день! Тренируюсь», – подписал футболист фотографию.
- В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
- В активе Месси 15+14 в 26 играх.
- Оба форварда могут покинуть «ПСЖ» летом 2023 года.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!