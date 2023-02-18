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    Неймар выложил фотографию с Месси

    Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал новое фото в соцсетях.

    На снимке бразилец сидит рядом со своим одноклубником Лионелем Месси.

    «Добрый день! Тренируюсь», – подписал футболист фотографию.

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • В активе Месси 15+14 в 26 играх.
    • Оба форварда могут покинуть «ПСЖ» летом 2023 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +290

      гууд 16 минут назад

      Блииин, редактор! Побольше таких новостей !!! Нам очень важно обычные фотки! Ты вообще выкидывай просто своих друзей посты с фотками из соцсетей, желательно с умными фразами, а может там по стандарту, там доброе утро и фотку кофе на фоне города! Че нет то....

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