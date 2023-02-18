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Ди Мария: «ПСЖ» дал Мбаппе слишком много власти»

18 февраля 2023, 13:52
4

Экс-полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о статусе Килиана Мбаппе в парижском клубе.

«Думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность. Народ, президент, «ПСЖ».

Они заставили его остаться, когда он мог бы уйти. При этом дали ему слишком много власти, хотя рядом с ним находится лучший в истории [Месси].

Мбаппе дали всю эту власть, потому что он француз, выигравший чемпионат мира, у него впереди выдающаяся карьера.

Когда я был в «ПСЖ», Килиан был хорошим парнем. Не думаю, что он сильно изменился», – заявил Ди Мария.

  • В мае 2022 года Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
  • Из-за этого форвард отказал «Реалу».

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Источник: Bolavip
Франция. Лига 1 ПСЖ Ди Мария Анхель Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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Александр52
1676718884
Как прав Ди Мария, кроме одного. У Мбаппе будущего нет. Его игра не привлекательна, его тело грубеет, финтов нет, партнёров не видит, сплошной французский эгоизм переросший в элементарный национализм да ещё с африканской примесью. Парень угробил себя и своё будущее, он так же породил отвращение к французскому футболу. Месси и Неймару надо уходить не задумываясь.
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DOCTOR PENALTY
1676719494
Лучше строить игру в расчёте на быстрый "Моппед", чем на гнома-черепашку.
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Ziklop
1676722561
мне показалось, что ему не дали расцвести и он начал слишком рано обрастать жиром.
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