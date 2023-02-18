Ди Мария: «ПСЖ» дал Мбаппе слишком много власти»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о статусе Килиана Мбаппе в парижском клубе.

«Думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность. Народ, президент, «ПСЖ».

Они заставили его остаться, когда он мог бы уйти. При этом дали ему слишком много власти, хотя рядом с ним находится лучший в истории [Месси].

Мбаппе дали всю эту власть, потому что он француз, выигравший чемпионат мира, у него впереди выдающаяся карьера.

Когда я был в «ПСЖ», Килиан был хорошим парнем. Не думаю, что он сильно изменился», – заявил Ди Мария.

В мае 2022 года Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

Из-за этого форвард отказал «Реалу».

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!