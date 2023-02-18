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    Ди Мария: «ПСЖ» дал Мбаппе слишком много власти»

    Экс-полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о статусе Килиана Мбаппе в парижском клубе.

    «Думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность. Народ, президент, «ПСЖ».

    Они заставили его остаться, когда он мог бы уйти. При этом дали ему слишком много власти, хотя рядом с ним находится лучший в истории [Месси].

    Мбаппе дали всю эту власть, потому что он француз, выигравший чемпионат мира, у него впереди выдающаяся карьера.

    Когда я был в «ПСЖ», Килиан был хорошим парнем. Не думаю, что он сильно изменился», – заявил Ди Мария.

    • В мае 2022 года Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • Из-за этого форвард отказал «Реалу».

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    Источник: Bolavip

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3639

      Ziklop 29 минут назад

      мне показалось, что ему не дали расцвести и он начал слишком рано обрастать жиром.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24226

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Лучше строить игру в расчёте на быстрый "Моппед", чем на гнома-черепашку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Александр52 1 час назад

      Как прав Ди Мария, кроме одного. У Мбаппе будущего нет. Его игра не привлекательна, его тело грубеет, финтов нет, партнёров не видит, сплошной французский эгоизм переросший в элементарный национализм да ещё с африканской примесью. Парень угробил себя и своё будущее, он так же породил отвращение к французскому футболу. Месси и Неймару надо уходить не задумываясь.

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      Рейтинг: +7769

      BarStep > Александр52 39 минут назад

      Хорошо сказал, правильно..

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