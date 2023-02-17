В «Оренбурге» рассказали, сколько потратили денег на инфраструктуру для Fan ID

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как клуб готовится к внедрению системы индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Оренбург» потратил на систему карты болельщика 30 миллионов рублей, 70% суммы компенсируют.

Очень тревожные для нас цифры в плане желающих получить карту — где-то 2500 заявок (на конец января), а с 1 по 10 февраля был резкий рост на 26%», – сказал Еремякин.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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