Худяков раскрыл подробности конфликта с Комличенко в матче с «Ростовом»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков вспомнил подробности конфликта с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко по время матча 2-го тура РПЛ.

— В матче с «Ростовом» у тебя случился конфликт с Комличенко. Что ты ему сказал?

— «Вставай! Хватит лежать», — что-то такое. Он ответил: «Ты еще молодой, чтобы рот открывать!» Во время игры все на эмоциях — не думаю, что Комличенко говорил это с какой-то искренней агрессией.

После финального свистка мы остыли, посмеялись над этой ситуацией и пожали руки.

19-летний Худяков – воспитанник «Локо».

Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

Контракт «Локо» с футболистом рассчитан до 2024 года.

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