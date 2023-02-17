Худяков раскрыл подробности конфликта с Комличенко в матче с «Ростовом»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков вспомнил подробности конфликта с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко по время матча 2-го тура РПЛ.
— В матче с «Ростовом» у тебя случился конфликт с Комличенко. Что ты ему сказал?
— «Вставай! Хватит лежать», — что-то такое. Он ответил: «Ты еще молодой, чтобы рот открывать!» Во время игры все на эмоциях — не думаю, что Комличенко говорил это с какой-то искренней агрессией.
После финального свистка мы остыли, посмеялись над этой ситуацией и пожали руки.
- 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
- Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.
- Контракт «Локо» с футболистом рассчитан до 2024 года.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: «Спорт-Экспресс»