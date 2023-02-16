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    В «ПСЖ» задумались о возвращении Тухеля

    Томас Тухель может вернуться на пост главного тренера «ПСЖ».

    В парижском клубе задумались о возвращении 49-летнего специалиста.

    Сообщалось, что вопрос смены тренера «ПСЖ» будет решаться после 8 марта.

    • Тухеля в сентябре уволили из «Челси».
    • Он возглавлял «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.
    • При нем команда доходила до финала ЛЧ.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7707

      mihail200606 1 час назад

      Дурное управление там... с Эмери ещё поспешили..он хорошую игру поставил, с барсой просто несчастный случай был тогда

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