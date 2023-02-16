В «ПСЖ» задумались о возвращении Тухеля

Дурное управление там... с Эмери ещё поспешили..он хорошую игру поставил, с барсой просто несчастный случай был тогда
Томас Тухель может вернуться на пост главного тренера «ПСЖ».
В парижском клубе задумались о возвращении 49-летнего специалиста.
Сообщалось, что вопрос смены тренера «ПСЖ» будет решаться после 8 марта.
- Тухеля в сентябре уволили из «Челси».
- Он возглавлял «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.
- При нем команда доходила до финала ЛЧ.
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