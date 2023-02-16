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    Чалов: «Дивеев в лучшей форме мог бы играть в топ-5 клубах Серии А»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что защитник Игорь Дивеев мог бы играть в лучших клубах Италии.

    — Есть спрос и на Дивеева, как пишут. Италию он бы потянул?

    — Конечно. Дивеев мог бы играть и в топ-5 командах в своей лучшей форме. Когда он осенью вылетал, это была реально большая потеря. Наверное, одна из важнейших.

    Представляешь, мне кто-то говорил, что сейчас последний шанс переехать. Да в смысле? Никогда не поздно перейти. А если мы возьмем Аршавина — во сколько лет он перешел в «Арсенал»? В двадцать восемь?

    — Ты бы на лигу пониже топ-5 согласился?

    — В принципе, да.

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    Источник: Sport24

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