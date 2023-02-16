Чалов: «Дивеев в лучшей форме мог бы играть в топ-5 клубах Серии А»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что защитник Игорь Дивеев мог бы играть в лучших клубах Италии.
— Есть спрос и на Дивеева, как пишут. Италию он бы потянул?
— Конечно. Дивеев мог бы играть и в топ-5 командах в своей лучшей форме. Когда он осенью вылетал, это была реально большая потеря. Наверное, одна из важнейших.
Представляешь, мне кто-то говорил, что сейчас последний шанс переехать. Да в смысле? Никогда не поздно перейти. А если мы возьмем Аршавина — во сколько лет он перешел в «Арсенал»? В двадцать восемь?
— Ты бы на лигу пониже топ-5 согласился?
— В принципе, да.
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Источник: Sport24