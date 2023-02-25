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За какой клуб вы болеете?

25 февраля 2023, 10:30
72

Привет, читатели «Бомбардира». Мы с командой хотим запустить одну акцию и просим вашей помощи. Ее суть – рассказать о любимом клубе:

  • За какой клуб болеете и как долго;
  • С чего началась ваша история боления;
  • Вспомните самый памятный матч и самый запоминающийся момент;
  • Расскажите какую-нибудь интересную историю, связанную с этим клубом – если, конечно, она есть.

Лучшие рассказы мы опубликуем в отдельном материале и опубликуем на главной странице. Делитесь вашими историями, а мы поделимся своими!

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Источник: Бомбардир
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Комментарии (72)
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шахта Заполярная
1676555320
Болею за Спартак с 1965 года. Одна жизнь - один клуб.
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VVM1964
1676556537
За Спартак болею сколько себя помню - сначала хоккейный, а затем футбольный и клуб в целом !!! Мне уже 58 лет, так что думаю 50-летний юбилей боления пройден ))) Почему Спартак - видимо семейное ( отец за Спартак ).
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Илья Егоров
1676556624
Команда «Бомбардира» тоже участвует, поэтому расскажу о себе. Всем привет. Я Илья Егоров, редактор «Бомбардира». Уже много лет болею за «Локомотив» – даже не знаю точно, когда началось. Помню, что в третьем классе еще был дневник с составом «Локо». А там – одни легенды: Лоськов, Асатиани, Пашинин, Билялетдинов… Болеть за российский клуб сложно. Болеть за «Локомотив» – очень сложно. Не в обиду «Спартаку» и его фанатам, но «Локо» – самый сложный для поддержки топ-клуб России, потому что трясет всегда. После хорошего начала нулевых наступила многолетняя стагнация: потеря побед, Смородская, невнятные трансфер. Для меня самым грустным было празднование победы в Кубке России-2014/15, на него пришли 5 тысяч человек.
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talgatnurzhanov2006
1676556919
Только Спартак.
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knikos
1676567294
Зенит ! Болел с 6-7 лет за киевское Динамо , 67-68 год , как и большинство пацанов с нашего двора . Жил на Дальнем Востоке . Блохин - мой кумир был ... Потом Заваров ... После распада СССР какое-то время продолжал следить за Динамо , но в те времена это ( без интернета и ТВ ) было затруднительно , связь всё больше терялась и сошла на нет . Долгое время не болел ни за кого , только за ВСЕ наши клубы в еврокубках и , естественно , за сборную , да и времени особо не было - выживать надо было . С середины 90-х часто в командировках бывал в Питере , естественно , посещал футбол . Понравилось , как болеют питерцы за свою команду , никаких шизофренических кричалок , как у болел Спартака . Вот так и стал болеть за Зенит.
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Кирилл Михайлов
1676573311
Болею за «Зенит». Влюбился с первого взгляда, с первого яркого впечатления от футбола. Помню как сейчас: папа смотрел Суперкубок России-2008, «Локомотив» - «Зенит». Я, семилетний сопляк, строил в своей комнате шеренгу из солдатиков. А потом был Аршавин, который обокрал Левенца и забил легендарный гол, пока крутили повторы. Первое, что услышал – дикий хохот папы (кажется, он так никогда не смеялся). Отбросив формирование войска, я рванул в зал и увидел тот самый гол. Спросил: «Как это? Кто это?!». Папа ответил: «Это Аршавин, сын». И я сразу все понял. Потом был плей-офф Кубка УЕФА, Евро-2008 и Суперкубок УЕФА. Вот так Андрей Сергеевич Аршавин подарил мне любимую команду.
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ScarlettOgusania
1676580249
прадед - за Спартак, дед - за Спартак, отец - за Спартак, и я весь в красно-белом с "децтва", которое исчо не прошло)) вот такая история...
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Дядя Серёжа
1676599785
Спартак. Книга "Спартак" прочитанная в первом классе (1965г). Гол Шмарова Динаме Киев, победа над Реалом в Мадриде, Пенальти с Наполи при Марадоне. В 1977 году летал в Кемерово на игру с Кузбассом. (Спартак проиграл). На обратном пути курил около трапа самолёта (во времена были) милиция подвела человека, оказалось какой-то депутат был, его завели в самолёт вместо меня (как во все времена), меня отправили в гостиницу аэропорта до утра. На занятия в техникум опоздал. Живу в Кемеровской области, больше Спартак живьем не видел. Спартак Чемпион и точка
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Ziklop
1677263386
за Зенит шестой десяток лет идёт, были очень плохие времена в 90х осень, дождь пердив, на трибунах несколько сотен человек. теперь шикарный стадион в тепле и комфорте в любую погоду!
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zigbert
1677267824
Всех приветствую. Я Александр Тихомиров болею за Спартак с 1965 года. Начал болеть за Спартак под впечатлением книги Джованьоли и одноименного фильма. Отец предпочитал ЦСКА но я пошел другим путем и не жалею об этом. Самым неприятным моментом для Спартака был 1976 год когда Спартак вылетел в Первую лигу. Самые счастливые годы 90е, когда Спартак был очень силен по результатам и по игре. Наибольшее впечатление оставили такие игроки как Нетто, Логофет, Хусаинов, Осянин, Черенков, Дасаев. И спасибо Н.П. Старостину, который сумел создать такой популярный и заметный в истории футбола клуб.
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