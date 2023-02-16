За какой клуб вы болеете?

ФК Севастополь!
Первым сезоном в истории «Севастополя» стал сезон 2002/03. Начало выдалось неудачным — четыре поражения в четырёх матчах, самым разгромным из которых стало домашнее поражение в кубковом матче с одесским «Черноморцем» — 0:6[2]. Первый успех пришёл в 4 туре, 25 августа 2003 года, когда моряки в домашней игре победили «Титан» из Армянска (1:0)[3]. Далее до конца первого круга «Севастополь» на своём поле не потерпел ни одного поражения. По итогам дебютного сезона «Севастополь» занял 9 место в турнирной таблице.
Следующие два сезона «Севастополь» провалил. В чемпионатах 2003/04 и 2004/05 «Севастополь» занимает 10-е и 13-е места соответственно.
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press