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    За какой клуб вы болеете?

    Привет, читатели «Бомбардира». Мы с командой хотим запустить одну акцию и просим вашей помощи. Ее суть – рассказать о любимом клубе:

    • За какой клуб болеете и как долго;
    • С чего началась ваша история боления;
    • Вспомните самый памятный матч и самый запоминающийся момент;
    • Расскажите какую-нибудь интересную историю, связанную с этим клубом – если, конечно, она есть.

    Лучшие рассказы мы опубликуем в отдельном материале и опубликуем на главной странице. Делитесь вашими историями, а мы поделимся своими!

    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +567

      lNeTl 21 минуту назад

      ФК Севастополь!
      Первым сезоном в истории «Севастополя» стал сезон 2002/03. Начало выдалось неудачным — четыре поражения в четырёх матчах, самым разгромным из которых стало домашнее поражение в кубковом матче с одесским «Черноморцем» — 0:6[2]. Первый успех пришёл в 4 туре, 25 августа 2003 года, когда моряки в домашней игре победили «Титан» из Армянска (1:0)[3]. Далее до конца первого круга «Севастополь» на своём поле не потерпел ни одного поражения. По итогам дебютного сезона «Севастополь» занял 9 место в турнирной таблице.

      Следующие два сезона «Севастополь» провалил. В чемпионатах 2003/04 и 2004/05 «Севастополь» занимает 10-е и 13-е места соответственно.

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      Рейтинг: +567

      lNeTl > lNeTl 22 минуты назад

      Переломным моментом стало назначение на пост главного тренера Сергея Пучкова, под руководством которого клуб в следующем сезоне борется за выход в Первую лигу, но занимает 3-е место, пропустив вперед «Николаев» и «Александрию».

      В сезоне 2006/07 «Севастополь» досрочно вышел в Первую лигу. Наряду с успехом во Второй лиге команда добилась высоких успехов и в Кубке Украины, обыграв на своем пути представителей Первой лиги ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» (2:0) и луцкую «Волынь» (3:0) и представителя Высшей лиги донецкий «Металлург» (4:1)[4]. Остановил успешное выступление моряков, донецкий «Шахтёр».

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      Рейтинг: +11

      ХАЙЗЕНБЕРГ46 23 минуты назад

      Болеею за Локомотив с 2001 года. Живу в ЖД районе и в детстве пошел занимать футболом, и команда называлась Локомотив. Так с 1999 года начал просто следить за Локомотивом. Все вокруг болели за Спартак а к нему душа не легла, ну вообще . А потом в 2001 году Локомотив обыгрывает Спартак и вырывает серебро, и этот матч на всю жизнь в памяти. После прекрасные выступления в ЛЧ , игра Лоськова и Измайлова и на всю жизнь теперь

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      Рейтинг: +1171

      Karpathian 24 минуты назад

      20 с лишним лет болею за Аякс. Началась история на ЧЕ-2000, там было много этого слова, а мне было 10 лет и я зачитывался мифами и легендами Древней Греции. Мне стало интересно, что это за клуб такой, вычитал то ли в каком-то Спорт Экспрессе, то ли где еще... Где-то что-то увидел, и дальше, дальше...
      Самый памятный матч - это оба матча ЛЧ с БорДор. Момент - это то, как тогдашний кипер - дедушка Ремко Пасвер деклассировал Холанна на выходе и тот не забил. А если бы Ремко взял пенальти от Ройса в ответке - его бы ждал золотой памятник в полный рост на АренА.

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      Рейтинг: +70467

      insider_retro 25 минут назад

      Факел, ЦСКА и Хоффенхайм...
      Причины разные, сроки боления отличаются, приоритетов нет...

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      Рейтинг: +3449

      acor94 26 минут назад

      Поддерживаю Зенит примерно с 2005 года. Так же переживаю за Питерское Динамо, так как играл в их школе до 2009, городу нужны две команды в РПЛ.

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      Рейтинг: +1890

      lek! 33 минуты назад

      Барселона

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      Рейтинг: +283

      dragoff 34 минуты назад

      Болею за Спартак с 1992 года, с тех самых пор, как стал увлекаться футболом. Брат болел за Динамо Киев и во время просмотра одного из матчей этих команд, я назло ему болел против них))) но уже по ходу этого самого матча заметил, что мне действительно очень нравится игра Спартака. А в дальнейшем, Спартак 90-х увлек меня окончательно, позже изучил историю клуба и это превратилось в любовь на всю жизнь))

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      Рейтинг: +2766

      seth343 36 минут назад

      За Спартак с 84го хоккей и футбол, (отец за Спартак).

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      Рейтинг: +870

      talgatnurzhanov2006 36 минут назад

      Только Спартак.

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      Рейтинг: +641

      shahor 38 минут назад

      Болею за ЦСКА.В хоккее и баскетболе соответственно.Поклонниками армейской команды были мой отец и дед.Коренной москвич,53 года.

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