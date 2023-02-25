За какой клуб вы болеете?

Привет, читатели «Бомбардира». Мы с командой хотим запустить одну акцию и просим вашей помощи. Ее суть – рассказать о любимом клубе:
- За какой клуб болеете и как долго;
- С чего началась ваша история боления;
- Вспомните самый памятный матч и самый запоминающийся момент;
- Расскажите какую-нибудь интересную историю, связанную с этим клубом – если, конечно, она есть.
Лучшие рассказы мы опубликуем в отдельном материале и опубликуем на главной странице. Делитесь вашими историями, а мы поделимся своими!
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Источник: Бомбардир