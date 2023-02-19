«ПСЖ» и «Лилль» сыграют в матче 24-го тура Лиги 1.

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Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, имея на счету 54 очка. «Лилль» идет на пятом месте с 41 очком.

Игра состоится в воскресенье, 19 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 15:00 мск.

Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом матча, коэффициент на победу парижан составляет 1,68. На ничью – 4,30. На выигрыш «Лилля» можно поставить за 5,00.