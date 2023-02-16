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    Футболисты «Галатасарая» отказались от месячной зарплаты, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции

    Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек рассказал, как игроки помогают людям, которые пострадали в результате землетрясения 6 февраля.

    «Все взяли на себя ответственность, и были вещи, которые даже меня удивили.

    Многие наши футболисты отказались от зарплаты в поддержку акций солидарности», – заявил Озбек.

    • Число жертв в Турции превысило 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: DHA

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3400

      FRZZ 1 час назад

      Молодцы, поступок заслуживает уважения.

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