Футболисты «Галатасарая» отказались от месячной зарплаты, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек рассказал, как игроки помогают людям, которые пострадали в результате землетрясения 6 февраля.

«Все взяли на себя ответственность, и были вещи, которые даже меня удивили.

Многие наши футболисты отказались от зарплаты в поддержку акций солидарности», – заявил Озбек.

Число жертв в Турции превысило 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.

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