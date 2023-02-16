Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Холанд повторил рекорд результативности Агуэро в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил «Арсеналу» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

    Норвежец отличился 26 раз в 22 играх Премьер-лиги. Это повторение клубного рекорда.

    Ранее только у одного игрока было столько же голов за «Сити» в сезоне АПЛ – это Серхио Агуэро.

    Аргентинец забил 26 мячей в чемпионате в сезоне-2014/15.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Осимхен и 2 форварда из АПЛ – в тройке лучших бомбардиров сезона из топ-5 лиг Европы 1
    Каррагер считает, что Холанд выбрал не тот клуб: «Сити» забил бы столько голов и без него» 1
    Агент Холанда: «Эрлинг стоит как минимум 1 миллиард евро» 3
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1085

      Cubinec1989 1 час назад

      Будет забавно если Холланд наколотит 50 в АПЛ, возьмёт ЛЧ, но ЗМ дадут Месси

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +481

      Baggio1986 > Cubinec1989 1 час назад

      ЗМ дают не за самое большое количество забитых мячей за сезон,для этого есть другая награда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11