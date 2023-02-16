Холанд повторил рекорд результативности Агуэро в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил «Арсеналу» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

Норвежец отличился 26 раз в 22 играх Премьер-лиги. Это повторение клубного рекорда.

Ранее только у одного игрока было столько же голов за «Сити» в сезоне АПЛ – это Серхио Агуэро.

Аргентинец забил 26 мячей в чемпионате в сезоне-2014/15.

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