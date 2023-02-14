«Шинник» после драки с «Минаем» хотели переселить в отель с другой украинской командой

Для «Шинника» новый отель в Турции подобрали не с первого раза.

Ярославцам пришлось менять гостиницу после драки с футболистами «Миная».

Клубу предложили отель «Титаник», однако, выяснилось, что в нем также размещается украинская команда.

В связи с этим для «Шинника» нашли другой отель. Теперь игроки осваиваются на новом месте.

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