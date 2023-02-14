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    «Шинник» после драки с «Минаем» хотели переселить в отель с другой украинской командой

    Для «Шинника» новый отель в Турции подобрали не с первого раза.

    Ярославцам пришлось менять гостиницу после драки с футболистами «Миная».

    Клубу предложили отель «Титаник», однако, выяснилось, что в нем также размещается украинская команда.

    В связи с этим для «Шинника» нашли другой отель. Теперь игроки осваиваются на новом месте.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +733

      Таврида 1 час назад

      *****, слабаки, как мы чубатых свыней в 2014 в Крыму давили, cдpыcнули нах...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3448

      acor94 2 часа назад

      А почему наших отселили, а не украинцев?

      0
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      ...
      Рейтинг: +28336

      JTherry > acor94 2 часа назад

      наши прилетели на сборы, а укрожопые улетают со сборов, видимо, поэтому...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3448

      acor94 > JTherry 1 час назад

      Ну так и отправили бы их пораньше на пару дней.

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