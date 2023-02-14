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    Слуцкий назвал лучших российских игроков в 21-м веке

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, каких российских футболистов считает лучшими за последние 22 года.

    Он включил в топ-5 Юрия Жиркова, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.

    «Аршавин, Акинфеев, Дзюба, безусловно, он столько всего забил и сделал. Это тройка.

    Кержаков, Денисов? Головина тоже можно включить.

    Жирков точно в топ-5, он везде подтверждал свой уровень. Очень сильный футболист», – заявил Слуцкий.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3536

      Axe111 49 минут назад

      М-да......

      0
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      Рейтинг: +13109

      Алексей З 2 часа назад

      Аршавин и Акинфеев не обсуждаются , дальше пошла вкусовщина.
      Титов и Аленичев слабее Дзюбы и Зырянова ?
      Тот же Семак, Игнашевич, Лоськов ?
      Слуцкий без Дзюбы никуда , два друга , Х и упруга.

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      Рейтинг: +1377

      сутулая собака и лисы > Алексей З 31 минуту назад

      аршавин лучший.
      акинфеев и головин хороши.
      аленичев забивал в финале лч.
      пятого сложно назвать, пусть жирков или павлюченко, как яркие участники евро 2008.
      у дзюбы хорошая результативность, но он деревяшка.

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      Рейтинг: +851

      3meeeD 2 часа назад

      Зырянова вместо Дзюбы.Да тот же Семак лучше .

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      Рейтинг: +54

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      С качалкиным можно согласится, кроме Деньгисова. Гыгыгы

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