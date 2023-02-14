Слуцкий назвал лучших российских игроков в 21-м веке

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, каких российских футболистов считает лучшими за последние 22 года.

Он включил в топ-5 Юрия Жиркова, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры.

«Аршавин, Акинфеев, Дзюба, безусловно, он столько всего забил и сделал. Это тройка.

Кержаков, Денисов? Головина тоже можно включить.

Жирков точно в топ-5, он везде подтверждал свой уровень. Очень сильный футболист», – заявил Слуцкий.

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