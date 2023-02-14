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    Клопп установил клубный рекорд «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 в 23-м туре АПЛ.

    Эта победа стала 250-й для Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».

    Немцу потребовалось 414 матчей. Это лучший результат в истории клуба.

    • Клопп – 250 побед в 414 матчах;
    • Боб Пэйсли – в 448 матчах;
    • Билл Шенкли – в 472 матчах;
    • Том Уотсон – в 539 матчах.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100473

      zigbert 10 минут назад

      Ну вот хотя бы подсластил горькую пилюлю последних неудач Ливерпуля.

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