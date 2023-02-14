Клопп установил клубный рекорд «Ливерпуля»

Ну вот хотя бы подсластил горькую пилюлю последних неудач Ливерпуля.
«Ливерпуль» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 в 23-м туре АПЛ.
Эта победа стала 250-й для Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».
Немцу потребовалось 414 матчей. Это лучший результат в истории клуба.
- Клопп – 250 побед в 414 матчах;
- Боб Пэйсли – в 448 матчах;
- Билл Шенкли – в 472 матчах;
- Том Уотсон – в 539 матчах.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!