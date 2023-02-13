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    Нападающий Садыгов не покинет «Химки». Он сын инвестора клуба

    Илья Садыгов останется в «Химках» как минимум до конца сезона.

    22-летний форвард не уйдет в аренду зимой. Тренерский штаб команды видит, что он прогрессирует.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Илья Садыгов – сын инвестора клуба Туфана Садыгова.
    • В этом сезоне нападающий забил 1 гол в 17 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14335

      playsh 9 минут назад

      Если бы тренерский штаб не увидел,как "прогрессирует"отпрыск,его бы(штаб)сам сдали бы в "аренду",только бессрочную.

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