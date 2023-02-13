Нападающий Садыгов не покинет «Химки». Он сын инвестора клуба

Илья Садыгов останется в «Химках» как минимум до конца сезона.

22-летний форвард не уйдет в аренду зимой. Тренерский штаб команды видит, что он прогрессирует.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

Илья Садыгов – сын инвестора клуба Туфана Садыгова.

В этом сезоне нападающий забил 1 гол в 17 матчах.

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