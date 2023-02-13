Ничего шокирующего,просто искусство,показывающее красоту дамского тела...
На мой вкус,так есть тела покраше.
Может быть,дальше продолжим о футболе...
Российская фигуристка Александра Бойкова поучаствовала в пикантной фотосессии.
21-летняя чемпионка Европы в парном катании снялась топлес в образе белого лебедя.
- Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским.
- В этом сезоне они победили на 2 этапах Гран-при России и выиграли золото на чемпионате страны.
фото: соцсети Александры Бойковой
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