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    21-летняя чемпионка Европы в парном катании снялась топлес

    Российская фигуристка Александра Бойкова поучаствовала в пикантной фотосессии.

    21-летняя чемпионка Европы в парном катании снялась топлес в образе белого лебедя.

    • Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским.
    • В этом сезоне они победили на 2 этапах Гран-при России и выиграли золото на чемпионате страны.

    фото: соцсети Александры Бойковой

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14335

      playsh 18 минут назад

      Ничего шокирующего,просто искусство,показывающее красоту дамского тела...
      На мой вкус,так есть тела покраше.
      Может быть,дальше продолжим о футболе...

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