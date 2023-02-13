Орлов: «Кокорин инфантилен. Он не вырос, это ребенок»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин инфантилен. Это не голос умного, взрослого мужчины. Это голос ребенка. Кокорин не вырос, не повзрослел по-настоящему.

Как можно так ориентировать людей? То есть он считает, что в юности можно позволять себе все, а потом, попав в тюрьму, поменять свою жизнь? Но когда ты попал в тюрьму, ты поставил крест на своей карьере. Разве этому тебя воспитывали в школе, в детском саду и семье?

Мы не знаем, во что выльется время время Кокорина в тюрьме и как он будет вести себя в случаях, когда придется делать выбор. Мне жалко, что он погубил свой талант», — сказал Орлов.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

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