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Орлов: «Кокорин инфантилен. Он не вырос, это ребенок»

13 февраля 2023, 22:06
5

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин инфантилен. Это не голос умного, взрослого мужчины. Это голос ребенка. Кокорин не вырос, не повзрослел по-настоящему.

Как можно так ориентировать людей? То есть он считает, что в юности можно позволять себе все, а потом, попав в тюрьму, поменять свою жизнь? Но когда ты попал в тюрьму, ты поставил крест на своей карьере. Разве этому тебя воспитывали в школе, в детском саду и семье?

Мы не знаем, во что выльется время время Кокорина в тюрьме и как он будет вести себя в случаях, когда придется делать выбор. Мне жалко, что он погубил свой талант», — сказал Орлов.

  • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
  • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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BoevStas1
1676316330
Ребёнок не ребёнок,а играть реально умеет и научить многих может.
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maior-60
1676317292
Трудно не согласиться.
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crf575757
1676364300
А лицо у него действительно детско-дебильное!
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