Синама-Понголь: «Дзюба – один из важнейших игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»

Бывший форвард «Ростова» Флоран Синама-Понголь высказался о своем партнере по ростовской команде Артеме Дзюбе.

– Кого помните из РПЛ?

– Дзюба! Он тогда стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным.

– Дзюба играл за «Адану Демирспор», но контракт с ним расторгли. Что вы думаете об этом?

– Всегда важно знать, где тебе будет лучше. Есть много вещей, о которых мы не можем знать. Значит, для разрыва контракта была причина. Сейчас «Локомотив» для него будет хорошим вызовом! Уверен, что у него все получится, ведь он большой профессионал. Наверняка все фанаты «Локомотива» счастливы, что Дзюба будет играть за их клуб.

– Лучший ли он российский нападающий?

– Не знаю, не могу сказать ничего по этому поводу. Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

«Локомотив» подписал с Дзюбой контракт на полгода.

Синама-Понголь сейчас участвует в московском турнире «Кубок легенд».

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