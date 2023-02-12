Баньяц: «Родственники переживали из-за моего трансфера в Россию»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, как восприняла его семья переход в российский чемпионат.

— Что тебе сказали родные, когда узнали, что ты едешь в Россию?

— Для моей бабушки, мамы и сестры, это было непросто, они все переживали. Ситуация в мире непростая, они беспокоились. Но, приехав в Россию, я сказал, что здесь все хорошо. Проблем никаких нет. Чувствую себя очень комфортно.

— Они не были у тебя в гостях?

— Еще нет. Есть проблемы с прямыми перелетами в Россию, да и в Краснодаре аэропорт не работает. Неудобно.

«Краснодар» купил 23-летнего серба летом у «Бачки» за 1,6 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Баньяца 14 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

«Краснодар» идет в РПЛ 7-м.

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