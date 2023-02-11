Защитник ЦСКА Носков: «К Акинфееву обращаюсь по имени-отчеству»

19-летний защитник ЦСКА Егор Носков рассказал, как проходит его адаптация в команде.

— Какое общение с возрастными игроками?

— Пока что к Игорю Акинфееву обращаюсь на вы. Все-таки игрок с таким опытом и бэкграундом за плечами, поэтому еще не решился обращаться к нему на «ты». Игорь Владимирович, вот так вот!

— Игорь Владимирович проверял вас на знания истории ЦСКА?

— Еще нет, но проблем с этим не будет. Потому что болел за ЦСКА с 2012 года. Первый матч, который посмотрел, был сезон Лиги чемпионов, когда Василий Березуцкий забил в самой концовке против «Интера». Дальше — матч против «Реала» в Лужниках. После этого следил за каждой игрой.

— Кто из игроков помогает с адаптацией?

— Меня все поддерживают. Нет проблем с адаптацией. Безусловно, легче влиться в коллектив, когда играл со мной Матвей Лукин и Никита Ермаков в молодежном первенстве. В целом команда прекрасно меня приняла. Приглашают посидеть в номер. Нам есть о чем поговорить с игроками.

Носков еще не дебютировал в РПЛ.

Игрок стоит 50 тысяч евро.

В сезоне Молодежной футбольной лиги у Носкова 15 матчей, гол, 3 ассиста.

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