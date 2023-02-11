Мбаппе прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал пост в социальной сети после поражения команды от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.
«Давайте останемся сильными и едиными», – написал игрок.
- Мбаппе пропустил матч против своей бывшей команды из-за травмы.
- У «Монако» 1-й мяч в матче забил россиянин Александр Головин.
- «ПСЖ» лидирует в таблице с 7-очковым отрывом.
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Источник: «Бомбардир»