Мбаппе прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал пост в социальной сети после поражения команды от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.

«Давайте останемся сильными и едиными», – написал игрок.

Мбаппе пропустил матч против своей бывшей команды из-за травмы.

У «Монако» 1-й мяч в матче забил россиянин Александр Головин.

«ПСЖ» лидирует в таблице с 7-очковым отрывом.

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