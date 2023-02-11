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  • Игрок «Аль-Насра»: «Роналду несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Уважение к нему растет каждый день»

Игрок «Аль-Насра»: «Роналду несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Уважение к нему растет каждый день»

11 февраля 2023, 12:25

Полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов поделился впечатлениями от игры вместе с Криштиану Роналду.

«Многим интересно, какой Криштиану в жизни: о чем говорит, как тренируется, где живет. Что ж, я могу вам кое-что рассказать.

Роналду с первого дня наладил контакт с командой. С языком проблем нет, он легко общается со всеми. С местными – на английском, потому что многие свободно говорят на нем. С легионерами – по-испански.

Его сопровождают переводчик и телохранители. Он популярный человек, поэтому принял достаточные меры предосторожности.

Криштиану остановился в одном из лучших отелей. Скоро переедет в одну из шикарных вилл. Такую возможность предоставляют ​​и другим футболистам.

Кто-то предпочитает жить в гостинице, кто-то выбирает один из домиков недалеко от стадиона. Клуб создает все необходимые условия для игроков.

Его зарплата нас мало волнует. В нашей команде игроки высокого уровня, но Роналду – один из самых ярких футболистов в истории. Естественно, ему платят большие деньги, но он это заслуживает. У всех остальных тоже достаточно хорошие условия.

Роналду в первые дни выступил перед нами и сказал, что мы должны быть одной семьей, и несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Он общается со всеми на равных, поэтому уважение к нему растет каждый день. Он прекрасный пример для подражания.

Я и раньше знал, что Роналду футболист топ-уровня. Для этого необязательно играть с ним в одной команде. Его награды и достижения говорят за себя. Криштиану больше нечего доказывать в футболе. Он все доказал еще до того, как пришел в «Аль-Наср».

При этом его статус не дает никаких футбольных привилегий. Я предполагал, что мои партнеры не будут плотно играть с Роналду на тренировках, но не тут-то было. Все стараются выкладываться на полную, но иногда мы бережем его, как и всех своих партнеров.

Нельзя жестко идти в стык, бросаться в подкат. Нас об этом никто не просил, просто мы бережем его от травм. Это нормально. Так мы заботимся о любом товарище по команде», – рассказал Машарипов.

  • 38-летний Роналду перешел в «Аль-Наср» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
  • В составе саудовской команды он забил 5 голов в 4 матчах.
  • Португалец – самый высокооплачиваемый футболист в мире.

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Источник: Sports.ru
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану Машарипов Жалолиддин
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