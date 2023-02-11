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    «Не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя». Сазонов – об Ибрагимовиче

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов назвал футболистов, которые его мотивируют.

    – Есть ли человек, который тебя сильно мотивирует?

    – Из мира спорта это, естественно, Криштиану Роналду. Где-то сейчас улыбнeтся Матиас Норманн, потому что он тоже его любит – у нас с ним хорошая связка.

    На второе место поставлю Златана Ибрагимовича. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя.

    – Как ты отнeсся к такой экстравагантной смене клуба Роналду?

    – Он сказал, что это для него новый вызов. В других странах он много чего завоевал, так что хочет попробовать новое.

    Плюс не секрет, сколько ему платят. Так что Роналду был очень доволен.

    И Саудовская Аравия красиво себя повела: очень хорошо к нему отнеслась, позволив жить в шикарном месте вместе с девушкой.

    Возможно, это девушка недовольна, что они ещe не женаты (смеeтся).

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    Источник: сайт «Динамо»

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