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    Соседи Неймара жалуются на громкие вечеринки бразильца. На него могут подать жалобу в прокуратуру

    Нападающий «ПСЖ» Неймар раздражает соседей шумными вечеринками.

    В доме 31-летнего футболиста часто играет громкая музыка.

    Соседи бразильца уже вызывали полицию, но они не смогли повлиять на ситуацию.

    Мэр Буживаля Люк Ваттель не исключает, что напишет на Неймара жалобу в прокуратуру за неоднократное нарушение общественного порядка.

    При этом чиновник не видит смысла штрафовать форварда «ПСЖ».

    «Мы могли бы оштрафовать его, но этому человеку наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату», – сказал Ваттель.

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    Источник: Le Parisien

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