Соседи Неймара жалуются на громкие вечеринки бразильца. На него могут подать жалобу в прокуратуру

Нападающий «ПСЖ» Неймар раздражает соседей шумными вечеринками.
В доме 31-летнего футболиста часто играет громкая музыка.
Соседи бразильца уже вызывали полицию, но они не смогли повлиять на ситуацию.
Мэр Буживаля Люк Ваттель не исключает, что напишет на Неймара жалобу в прокуратуру за неоднократное нарушение общественного порядка.
При этом чиновник не видит смысла штрафовать форварда «ПСЖ».
«Мы могли бы оштрафовать его, но этому человеку наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату», – сказал Ваттель.
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Источник: Le Parisien