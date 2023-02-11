Соседи Неймара жалуются на громкие вечеринки бразильца. На него могут подать жалобу в прокуратуру

Нападающий «ПСЖ» Неймар раздражает соседей шумными вечеринками.

В доме 31-летнего футболиста часто играет громкая музыка.

Соседи бразильца уже вызывали полицию, но они не смогли повлиять на ситуацию.

Мэр Буживаля Люк Ваттель не исключает, что напишет на Неймара жалобу в прокуратуру за неоднократное нарушение общественного порядка.

При этом чиновник не видит смысла штрафовать форварда «ПСЖ».

«Мы могли бы оштрафовать его, но этому человеку наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату», – сказал Ваттель.

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