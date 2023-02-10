Мутко оценил переход Дзюбы в «Локомотив»

Экс-президент РФС Виталий Мутко высказался о трансфере Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Если у Артeма есть силы, здоровье и он не думает завершать карьеру – ему можно пожелать только у удачи в «Локомотиве»!

Клуб очень солидный, серьезный, находится не в очень простой ситуации, если смотреть на турнирную таблицу. Для него это, безусловно, хороший вариант, пусть работает, играет.

Есть два типа людей: которые его любят, и те, кто его сильно критикует. Артeм есть Артeм! Он всю жизнь был таким. Это человек, который в любом коллективе всегда играет далеко не последнюю роль.

Надеюсь, что у него всe будет хорошо в «Локомотиве», чтобы всe получилось. Пожелаю ему удачи! Если клуб с ним договорился, значит, все всe продумали.

Со стороны сложно сказать – получится у него или нет. Они заключили контракт, дальше уже посмотрим, как оно сложится. Артeм – неординарная фигура, будет привлекать футбольных болельщиков. Дай бог ему удачи!» – заявил Мутко.

Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».

Он выбрал 7-й игровой номер.

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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