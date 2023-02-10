«Спартак» интересуется 17-летним вратарем «Волги»

Голкипер ульяновской «Волги» Денис Еремеев может оказаться в «Спартаке».

Представители московского клуба следят за игрой 17-летнего футболиста.

В частности, его просматривали 8 февраля в матче с «Окжетпесом» (1:4).

Рыночная стоимость вратаря – 25 тысяч евро.

Его контракт с «Волгой» истекает ближайшим летом.

В этом сезоне Еремеев пропустил 3 гола в 3 играх.

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