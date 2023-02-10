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    «Спартак» интересуется 17-летним вратарем «Волги»

    Голкипер ульяновской «Волги» Денис Еремеев может оказаться в «Спартаке».

    Представители московского клуба следят за игрой 17-летнего футболиста.

    В частности, его просматривали 8 февраля в матче с «Окжетпесом» (1:4).

    • Рыночная стоимость вратаря – 25 тысяч евро.
    • Его контракт с «Волгой» истекает ближайшим летом.
    • В этом сезоне Еремеев пропустил 3 гола в 3 играх.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24173

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Быстрее покупайте, а то Зенит увидит его в кубковой игре и перехватит.

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