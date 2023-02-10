Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Трансфер панамского форварда Диаса в ЦСКА сорвался

    Нападающий «Универсидад Католика» Исмаэль Диас не перейдет в ЦСКА.

    Сделка сорвалась из-за эквадорского клуба.

    ЦСКА согласился заплатить за нападающего 2,25 миллиона евро, а «Универсидад» стал выдвигать дополнительные условия.

    • Рыночная стоимость Диаса – 1,2 миллиона евро.
    • Форвард с 2014 года выступает за сборную Панамы.
    • В составе «Универсидад Католика» он забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Локо» подписал Дзюбу и Смольникова, Гайч ушел в «Верону» 27
    «Универсидад» подтвердил переговоры с ЦСКА по нападающему сборной Панамы
    «Показалось, что моя кровать плавает в открытом море». Федотов ощутил землетрясения в Турции 9
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11