Трансфер панамского форварда Диаса в ЦСКА сорвался

Нападающий «Универсидад Католика» Исмаэль Диас не перейдет в ЦСКА.

Сделка сорвалась из-за эквадорского клуба.

ЦСКА согласился заплатить за нападающего 2,25 миллиона евро, а «Универсидад» стал выдвигать дополнительные условия.

Рыночная стоимость Диаса – 1,2 миллиона евро.

Форвард с 2014 года выступает за сборную Панамы.

В составе «Универсидад Католика» он забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 36 матчах.

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