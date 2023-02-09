Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    CAS начал рассмотрение обращения «Зенита» по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

    Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассмотрение жалобы «Зенита» на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

    «Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса.

    На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», – говорится в сообщении CAS.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В 2008-м испанский судья называл разгром «Баварии» от «Зенита» договорняком и запускал расследование. УЕФА даже изучал историю, но не нашел доказательств 12
    36-летний Халк забил два гола со штрафных в одном матче 6
    Агент Ренана прокомментировал новость об интересе «Реала» к защитнику «Зенита» 3
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Freyd 12 минут назад

      CAS нам не указ,конституция превыше гейропейских прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11748

      R_a_i_n 13 минут назад

      Позор Зениту и Газпрому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      ВасяК 25 минут назад

      Ну после драки кулаками же не машут, но нет они как европа гребаная!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28251

      JTherry 30 минут назад

      а если CAS добавит бом.жам еще по паре матчей дисквалификации за "рыдания", то куда еще побегут Ведмедев с Семаком..?) в РФС и КДК их уже послали, а этот "реверанс" с обращением в CAS - недоверие к решениям российских судей, а наш суд, как известно, "самый гуманный суд в мире"...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7934

      nik55 38 минут назад

      будет отлично если добавят бо-жам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16466

      Anton01011969 55 минут назад

      Зениту, ПОЗОР!!! Девочка обиделась!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3488

      anatolich72 1 час назад

      Зенит долго, долго плакать!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11