CAS начал рассмотрение обращения «Зенита» по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассмотрение жалобы «Зенита» на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».
- «Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
- У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса.
На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», – говорится в сообщении CAS.
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Источник: «Р-Спорт»