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  • CAS начал рассмотрение обращения «Зенита» по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

CAS начал рассмотрение обращения «Зенита» по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

9 февраля 2023, 15:59
15

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассмотрение жалобы «Зенита» на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса.

На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», – говорится в сообщении CAS.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (15)
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anatolich72
1675948098
Зенит долго, долго плакать!
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Anton1969
1675950926
Зениту, ПОЗОР!!! Девочка обиделась!!!
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nik55
1675951955
будет отлично если добавят бо-жам
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JTherry
1675952416
а если CAS добавит бом.жам еще по паре матчей дисквалификации за "рыдания", то куда еще побегут Ведмедев с Семаком..?) в РФС и КДК их уже послали, а этот "реверанс" с обращением в CAS - недоверие к решениям российских судей, а наш суд, как известно, "самый гуманный суд в мире"...))
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ВасяК
1675952737
Ну после драки кулаками же не машут, но нет они как европа гребаная!!!
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R_a_i_n
1675953448
Позор Зениту и Газпрому.
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Freyd
1675953476
CAS нам не указ,конституция превыше гейропейских прав
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Baggio1986
1675955810
И тут гыгышек нет,куда же они подевались? На ветках Спартака что ли сидят?
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"supermax"
1675965909
родригао срочно вернуть в состав на кубок...и желательно с ноги
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alefreddy
1675967599
гнилинькая плакучая команда от которой всегда смердит.Добавят еще и по делу
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