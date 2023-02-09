CAS начал рассмотрение обращения «Зенита» по дисквалификации игроков за драку со «Спартаком»

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассмотрение жалобы «Зенита» на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Будет создана коллегия арбитров для решения вопроса.

На данный момент невозможно сказать, когда будет вынесено арбитражное решение», – говорится в сообщении CAS.

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