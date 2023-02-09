«Бенфика» поможет пострадавшим от землетрясения в Турции

Правильно, молодцы! Масштабы ужаса очень большие, нужно всем миром помогать.
«Бенфика» готовит гуманитарную помощь для турков.
Клуб отправит 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясения.
Лиссабонцы отозвались на запрос посольства Турции в Португалии.
- Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
- Погибли более 12 тысяч человек, почти 63 тысячи получили ранения.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!