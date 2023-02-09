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    «Бенфика» поможет пострадавшим от землетрясения в Турции

    «Бенфика» готовит гуманитарную помощь для турков.

    Клуб отправит 1000 термоодеял для пострадавших от землетрясения.

    Лиссабонцы отозвались на запрос посольства Турции в Португалии.

    • Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Погибли более 12 тысяч человек, почти 63 тысячи получили ранения.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 08:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3378

      FRZZ 1 час назад

      Правильно, молодцы! Масштабы ужаса очень большие, нужно всем миром помогать.

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