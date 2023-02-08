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    Непомнящий: «Дзюба привык, что на него в раздевалке смотрят снизу вверх»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий попытался объяснить, почему у форварда Артема Дзюбы не получилось в турецком клубе «Адана Демирспор».

    – Как вам кажется, Дзюба снизил планку подбора клубов после неудачной поездки в Турцию?

    – Это отдельная история, вписался он или нет. Другой менталитет, совсем иные взаимоотношения в команде. Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции там все короли, все считают себя главными. Должно повезти, чтобы попасть в свою команду. Дзюбе не повезло.

    • Дзюба сегодня подписал полугодичный контракт с «Локомотивом».
    • Игрок будет получать в московском клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    08.02.2023 23:41
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