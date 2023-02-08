Дзюба и Слуцкий посетили концерт комика Амаряна

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба и бывший тренер команды Леонид Слуцкий посетили выступление комика Гурама Амаряна.
«Спасибо огромное, Гурам, было очень весело! Рад познакомиться и пообщаться», – написал Дзюба в социальной сети.
- Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.
- Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.
- Медосмотр запланирован на сегодня.
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Источник: «Бомбардир»