Дзюба и Слуцкий посетили концерт комика Амаряна

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба и бывший тренер команды Леонид Слуцкий посетили выступление комика Гурама Амаряна.

«Спасибо огромное, Гурам, было очень весело! Рад познакомиться и пообщаться», – написал Дзюба в социальной сети.

Сообщается, что Дзюба подпишет контракт с «Локо» до конца сезона.

Он будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на сегодня.

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