Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти могут уволить из «Реала» в случае провала на клубном чемпионате мира

    Руководство «Реала» начало задумываться об увольнении главного тренера Карло Анчелотти после увеличения отставания от «Барселоны» в Примере до восьми очков.

    По информации Relevo, выступление на клубном чемпионате мира может стать решающим для Анчелотти. Тренер осознает, что у него больше нет права на ошибку.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Мальорки» 3
    Анчелотти проводит 850-й матч в топ-5 лигах Европы
    Анчелотти заявил, что только одного тренера никогда не увольняют 2
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      suttymenty 9 минут назад

      Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с сверхчувствительным радар-детектором и базой радаров и камер. Покупай по супер цене!-------  https://reurl.cc/oZW6lg

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2515

      Челнинец 58 минут назад

      Состав надо было усилять, с Асенсионами далеко не пройдешь, а ведь хороших усилений давно не было

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11