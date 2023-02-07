Анчелотти могут уволить из «Реала» в случае провала на клубном чемпионате мира

Руководство «Реала» начало задумываться об увольнении главного тренера Карло Анчелотти после увеличения отставания от «Барселоны» в Примере до восьми очков.

По информации Relevo, выступление на клубном чемпионате мира может стать решающим для Анчелотти. Тренер осознает, что у него больше нет права на ошибку.

«Реал» 8 февраля сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале КЧМ.

Турнир проходит в Марокко.

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