Месси, Неймар и Винисиус – в сборной лучших игроков 2022 года в Южной Америке по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2022 года из игроков, выступающих за страны КОНМЕБОЛ.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Родриго де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Каземиро (Бразилия, «Реал» / «Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Бенфика»);

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт» / «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

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