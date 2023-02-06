«Возможно, некоторые страны не захотят получить сильного конкурента в лице России». Матыцин – об РФС в Азии

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном переходе РФС из Европы в Азию.
«Как я понимаю, если до мая решение не будет принято, то мы можем остаться и без права участвовать в отборочном цикле на ЧМ‑2026.
Поэтому, нужно делать выбор. Знаю, что Российский футбольный союз сейчас в активном диалоге с УЕФА.
Взаимодействую ли я с Дюковым? Да, безусловно. Они [РФС] надеются, что найдут выход в УЕФА, но при этом должны понимать, что если там не будет достигнута договоренность, то нужно как можно быстрее стать членом Азиатской конфедерации футбола.
А это требует решения соответствующего конгресса, чтобы попасть в их кубковые соревнования.
Не откажется ли принимать нас условная Япония? Конечно, Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России», – заявил Матыцин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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