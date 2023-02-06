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    «Возможно, некоторые страны не захотят получить сильного конкурента в лице России». Матыцин – об РФС в Азии

    Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном переходе РФС из Европы в Азию.

    «Как я понимаю, если до мая решение не будет принято, то мы можем остаться и без права участвовать в отборочном цикле на ЧМ‑2026.

    Поэтому, нужно делать выбор. Знаю, что Российский футбольный союз сейчас в активном диалоге с УЕФА.

    Взаимодействую ли я с Дюковым? Да, безусловно. Они [РФС] надеются, что найдут выход в УЕФА, но при этом должны понимать, что если там не будет достигнута договоренность, то нужно как можно быстрее стать членом Азиатской конфедерации футбола.

    А это требует решения соответствующего конгресса, чтобы попасть в их кубковые соревнования.

    Не откажется ли принимать нас условная Япония? Конечно, Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России», – заявил Матыцин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      spepeart 6 минут назад

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      Рейтинг: +9712

      САДЫЧОК 1 час назад

      Что , у него , в голове ?!

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      Рейтинг: +1125

      Soccerdealer63 1 час назад

      "...Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России..."
      "ЕЩЁ И ЭТИМ"...?
      Значит... НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО ЭТИМ?
      Так... может... дело вообще не в "этом"?))

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      Рейтинг: +14177

      Skull_Boy 2 часа назад

      Сильный такой конкурент обосрался против таджиков и киргизов, и такими темпами корейцы и японцы танком пройдут по этому хламу

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      Рейтинг: +1342

      сутулая собака и лисы > Skull_Boy 1 час назад

      1/4 чемпионата мира и 1/2 евро.
      это хорошие результаты.
      судить по товарищеским матчам глупо.

      и в спорте важен не результат, а деньги.
      у рф они есть.

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