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  • «Возможно, некоторые страны не захотят получить сильного конкурента в лице России». Матыцин – об РФС в Азии

«Возможно, некоторые страны не захотят получить сильного конкурента в лице России». Матыцин – об РФС в Азии

6 февраля 2023, 20:59
5

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном переходе РФС из Европы в Азию.

«Как я понимаю, если до мая решение не будет принято, то мы можем остаться и без права участвовать в отборочном цикле на ЧМ‑2026.

Поэтому, нужно делать выбор. Знаю, что Российский футбольный союз сейчас в активном диалоге с УЕФА.

Взаимодействую ли я с Дюковым? Да, безусловно. Они [РФС] надеются, что найдут выход в УЕФА, но при этом должны понимать, что если там не будет достигнута договоренность, то нужно как можно быстрее стать членом Азиатской конфедерации футбола.

А это требует решения соответствующего конгресса, чтобы попасть в их кубковые соревнования.

Не откажется ли принимать нас условная Япония? Конечно, Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России», – заявил Матыцин.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Азия Россия
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1675707501
Сильный такой конкурент обосрался против таджиков и киргизов, и такими темпами корейцы и японцы танком пройдут по этому хламу
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Soccerdealer63
1675710577
"...Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России..." "ЕЩЁ И ЭТИМ"...? Значит... НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО ЭТИМ? Так... может... дело вообще не в "этом"?))
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САДЫЧОК
1675711179
Что , у него , в голове ?!
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BRO_football
1675717733
Россия сильный конкурент для Японии? Посмотрите хотя бы как Япония сыграла в последнем ЧМ и делайте такие выборы. Россия обосралась в товарниках с Киргизией и Узбекистаном! Япония просто раздавит такого соперника
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