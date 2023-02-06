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    В «Спартаке» рассказали, будут ли перенесены сборы клуба из Турции в другое место

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, пройдут ли третьи зимние сборы клуба в Турции.

    — Третий сбор у «Спартака» запланирован в Турции. Сегодня из этой страны поступают тревожные новости. Связывались ли вы с организаторами?

    — Мы на связи с организаторами. Трагедия, стихия. Такое бывает, к сожалению. Но насколько понимаю — это произошло в другой части страны, не там, где команды обычно проводят сборы.

    Много российских команда сейчас находятся в Турции, поэтому уместнее им задать вопросы. У нас запланирован сбор на 14 февраля, время еще есть. Пока ничего не отменялось.

    • Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.
    • Его магнитуда – 7,4.
    • Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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    В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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