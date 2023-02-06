В «Спартаке» рассказали, будут ли перенесены сборы клуба из Турции в другое место

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, пройдут ли третьи зимние сборы клуба в Турции.

— Третий сбор у «Спартака» запланирован в Турции. Сегодня из этой страны поступают тревожные новости. Связывались ли вы с организаторами?

— Мы на связи с организаторами. Трагедия, стихия. Такое бывает, к сожалению. Но насколько понимаю — это произошло в другой части страны, не там, где команды обычно проводят сборы.

Много российских команда сейчас находятся в Турции, поэтому уместнее им задать вопросы. У нас запланирован сбор на 14 февраля, время еще есть. Пока ничего не отменялось.

Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Его магнитуда – 7,4.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»