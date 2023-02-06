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    Роднина объяснила Зареме, почему Кокорин не сможет стать депутатом

    Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова Заремы Салиховой, которая посоветовала форварду «Ариса» Александру Кокорину стать депутатом.

    «Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», — сказала Роднина.

    • Форвард «Ариса» ранее заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1682

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Так у пол думы судимости))) а по хорошему, сажать надо всех

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      Рейтинг: +4015

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Когда эта штучка говорит про закон, она на всех кладет. По закону госслужащим нельзя иметь двойное гражданство - ну и что. У них половина, а то и больше имеют.

      2
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      Рейтинг: +1341

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      зачем в депутаты?
      создаст фирму "кокорин и мебель" и выиграет тендер на поставку стульев в кабинеты думы за 999999999 рублей.
      25% себе, 25% "родине", остальное на сами стульчики.

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      Рейтинг: +2170

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Многим коллегам по госдуме и самой Родниной не мешало бы самим посидеть в тюрьме, за тотальную коррупцию и хищение средств например, это намного более тяжкое преступление чем удар стулом по лицу. Становится смешно, когда депутат говорит про закон))))

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      Рейтинг: +143

      cska1948 > Semushkin Roman Valerievi 24 минуты назад

      А о том, что за бездоказательное обвинение тоже сажают в тюрьму вы знаете? Похоже что не,т иначе бы язычок попридержали.

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