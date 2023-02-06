Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роднина объяснила Зареме, почему Кокорин не сможет стать депутатом

Роднина объяснила Зареме, почему Кокорин не сможет стать депутатом

6 февраля 2023, 17:45
8

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова Заремы Салиховой, которая посоветовала форварду «Ариса» Александру Кокорину стать депутатом.

«Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», — сказала Роднина.

  • Форвард «Ариса» ранее заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
  • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
  • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Салихова Зарема
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
664
1675695081
Многим коллегам по госдуме и самой Родниной не мешало бы самим посидеть в тюрьме, за тотальную коррупцию и хищение средств например, это намного более тяжкое преступление чем удар стулом по лицу. Становится смешно, когда депутат говорит про закон))))
Ответить
сутулая собака и лисы
1675696052
зачем в депутаты? создаст фирму "кокорин и мебель" и выиграет тендер на поставку стульев в кабинеты думы за 999999999 рублей. 25% себе, 25% "родине", остальное на сами стульчики.
Ответить
Иван Петров 1986
1675697004
Когда эта штучка говорит про закон, она на всех кладет. По закону госслужащим нельзя иметь двойное гражданство - ну и что. У них половина, а то и больше имеют.
Ответить
Красногвардейчик
1675697212
Так у пол думы судимости))) а по хорошему, сажать надо всех
Ответить
raritet
1675710993
Если уж на то пошло, то скорее у половины депутатов нашей госдумы рыльце в пушку. И Кокорин на этом фоне просто очень ,очень мелкий хулиган.
Ответить
alefreddy
1675757034
а сколько депутатов по понятиям живут.Не он первый
Ответить
Главные новости
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
10
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
14
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
6
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Все новости
Все новости
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
2
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
3
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
5
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
10
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
8
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
29
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+