Роднина объяснила Зареме, почему Кокорин не сможет стать депутатом

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова Заремы Салиховой, которая посоветовала форварду «Ариса» Александру Кокорину стать депутатом.
«Зарема предложила Кокорину стать депутатом? Она такая умница! Законов Российской Федерации не знает? У него судимость», — сказала Роднина.
- Форвард «Ариса» ранее заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
- Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
- Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.
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Источник: «Спорт-Экспресс»