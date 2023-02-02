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    Зарема предложила Кокорину новую профессию

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила нападающему «Ариса» Александру Кокорину стать депутатом.

    «Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» — сказала Зарема.

    • Кокорин арендован «Арисом».
    • Всего Кокорин отличился 7 раз в 15 матчах чемпионата.
    • Права на него принадлежат «Фиорентине».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6279

      порт 27 минут назад

      Курочка, туда не берут с судимостью, учи мат часть, прежде чем по привычке рот открывать.

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