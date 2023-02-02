Зарема предложила Кокорину новую профессию

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила нападающему «Ариса» Александру Кокорину стать депутатом.
«Только не говорите Кокорину, что он упустил возможность стать героем и звезду получить. Сейчас можно попробовать стать депутатом. Должен быть у Родниной оппонент, а у футбола свое лобби!» — сказала Зарема.
- Кокорин арендован «Арисом».
- Всего Кокорин отличился 7 раз в 15 матчах чемпионата.
- Права на него принадлежат «Фиорентине».
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Источник: «Спорт-Экспресс»