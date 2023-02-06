Румынский клуб отказался от матча с «Оренбургом»

Эх румыны, лизнули дяде Сэму за печеньку в очередной раз...(
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча с командой РПЛ.
«Румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча. Многие отказались. Что об этом говорить. В чем проблема, я думаю, известно», — сказал Еремякин.
- Матч должен был состояться 7 февраля.
- «Оренбург» проводит сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.
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