Румынский клуб отказался от матча с «Оренбургом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча с командой РПЛ.

«Румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча. Многие отказались. Что об этом говорить. В чем проблема, я думаю, известно», — сказал Еремякин.

Матч должен был состояться 7 февраля.

«Оренбург» проводит сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.

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