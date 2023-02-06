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    Румынский клуб отказался от матча с «Оренбургом»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча с командой РПЛ.

    «Румынский клуб «Униря Деж» отказался от товарищеского матча. Многие отказались. Что об этом говорить. В чем проблема, я думаю, известно», — сказал Еремякин.

    • Матч должен был состояться 7 февраля.
    • «Оренбург» проводит сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2170

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Эх румыны, лизнули дяде Сэму за печеньку в очередной раз...(

      1
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      ...
      Рейтинг: +13021

      Алексей З > Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      В вашей голове терпилы , только подлизы и за печеньку все нас окружающие живут ?
      Вы говорите штампами и методичками, ну и как к вам относиться , неподкупный вы наш ?
      Вопрос к румынам только по срокам можно задавать, Вобла в Европе вот уже почти год , зачем давать обещание о матче ?

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