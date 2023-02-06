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    Паршивлюк: «Шварц поступил по-мужски»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об уходе из клуба тренера Сандро Шварца.

    • Немец возглавлял команду с октября 2020-го по май 2022-го года.
    • Его последним матчем стал проигранный «Спартаку» финал Кубка России.

    – Больно было, что Шварц на такой ноте уходит?

    – Хотелось красиво завершить то, что мы вместе строили. Прощальный концерт устроить. Но, к сожалению, не получилось.

    Что чемпионат неудачно завершили – думали, что будем бороться с «Зенитом» за первое место, а в итоге и второе упустили, – что финал Кубка проиграли.

    Но и теплые воспоминания остались, и отношения сохранились. Сандро со многими на связи. Помним и ценим все, что вместе делали.

    Жаль, его «Герта» сейчас не там, где ее хотелось бы видеть. Но будем надеяться, что это временные неудачи.

    – То, что Шварц сразу не уехал, потребовало от него большого мужества?

    – Да. Ему было очень сложно. Он говорил, что, как бы ни было ему тяжело, он доведет начатое до конца.

    А дальше обстоятельства сложились так, что у него не было другого выбора. Наверное, как любой немецкий тренер, он хотел развивать карьеру, попробовать себя в Бундеслиге.

    Но поступил он по-мужски, остался честен и перед собой, и перед ребятами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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