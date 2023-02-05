ЦСКА сообщил о травмах Зайнутдинова и Глебова

Началось... У ЦСКА лазарет когда-нибудь опустеет?
У ЦСКА на сборе в Турции травмировались два игрока.
«После прохождения МРТ у Бахтиeра Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени
Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется.
Ориентировочный срок восстановления Бахтиeра – четыре-шесть недель, а Кирилла – две-три недели», – написал клуб.
- 1-й официальный матч в году ЦСКА проведет 23 февраля – в Кубке против «Краснодара».
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