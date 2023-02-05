ЦСКА сообщил о травмах Зайнутдинова и Глебова

У ЦСКА на сборе в Турции травмировались два игрока.

«После прохождения МРТ у Бахтиeра Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени

Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется.

Ориентировочный срок восстановления Бахтиeра – четыре-шесть недель, а Кирилла – две-три недели», – написал клуб.

1-й официальный матч в году ЦСКА проведет 23 февраля – в Кубке против «Краснодара».

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