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    ЦСКА сообщил о травмах Зайнутдинова и Глебова

    У ЦСКА на сборе в Турции травмировались два игрока.

    «После прохождения МРТ у Бахтиeра Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени

    Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется.

    Ориентировочный срок восстановления Бахтиeра – четыре-шесть недель, а Кирилла – две-три недели», – написал клуб.

    • 1-й официальный матч в году ЦСКА проведет 23 февраля – в Кубке против «Краснодара».

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +625

      Таврида 30 минут назад

      Началось... У ЦСКА лазарет когда-нибудь опустеет?

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