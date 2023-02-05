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Чистяков рассказал, как трижды срывалась его свадьба

5 февраля 2023, 20:18
2

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о декабрьской женитьбе.

«Три года назад я первый раз сделал предложение. Организовали всe в Грузии: билеты, самолет, рестораны. И ударила первая волна коронавируса.

Потом подписываю контракт с «Ростовом». Что‑то как‑то не до этого. Травмы раз, два. Пропускаю четыре–пять месяцев. И супруга понимала, что важен футбол. Потом переезжаю в Санкт‑Петербург, в «Зенит». Опять не до этого. Там опять футбол. Откладывается на три года.

В конце октября была очередная попытка. Думали пойти и расписаться. На 16 ноября поставили. На 16‑е не должно было быть игр. Через 10 дней календарь меняют, ставят игру с «Факелом».

Предложил жене выбрать дату в отпуске и расписаться. Выбрала 27 декабря. Купили по костюму, кольца. Были фотограф, подружка, посидели в узком кругу и отметили», – сказал игрок.

  • 29-летний Чистяков стоит 2,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 5 матчей.
  • Сезон возобновится в марте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (2)
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Plyash
1675627299
Дима,как говорила Фаина Раневская - семья заменяет всё,поэтому,заводя семью,хорошо подумай,что тебе важнее,семья или... ВСЁ.
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serglider
1675629020
Содержательная статья о футболисте и футболе)))
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