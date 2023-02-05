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    Чистяков рассказал, как трижды срывалась его свадьба

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о декабрьской женитьбе.

    «Три года назад я первый раз сделал предложение. Организовали всe в Грузии: билеты, самолет, рестораны. И ударила первая волна коронавируса.

    Потом подписываю контракт с «Ростовом». Что‑то как‑то не до этого. Травмы раз, два. Пропускаю четыре–пять месяцев. И супруга понимала, что важен футбол. Потом переезжаю в Санкт‑Петербург, в «Зенит». Опять не до этого. Там опять футбол. Откладывается на три года.

    В конце октября была очередная попытка. Думали пойти и расписаться. На 16 ноября поставили. На 16‑е не должно было быть игр. Через 10 дней календарь меняют, ставят игру с «Факелом».

    Предложил жене выбрать дату в отпуске и расписаться. Выбрала 27 декабря. Купили по костюму, кольца. Были фотограф, подружка, посидели в узком кругу и отметили», – сказал игрок.

    • 29-летний Чистяков стоит 2,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 5 матчей.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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