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    Федотов: «В приглашении Дзюбы нет смысла»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что форварда Артема Дзюбы в команде не будет.

    — Дзюба вам не нужен?

    — В этом нет смысла.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2159

      Semushkin Roman Valerievi 45 минут назад

      Дзюба никому не нужен. Это развал коллектива и раздевалки. Постоянный негатив. Можно подумать кроме Дзюбы форвардов не существует) Артемону пора заканчивать с футболом, не его это. Его сегмент это видеоплатформы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39606

      Project Бабангида 1 час назад

      оно конечно напрягает когда в раздевалке даже мелочь в кармане под угрозой исчезновения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20747

      derrik2000 1 час назад

      Как это "нет смысла"???
      А "эротические" танцы в раздевалке, а хохмочки на уровне неандертальца?
      Да, и наконец, "простое, непринуждённое общение с товарищами по команде", которое обязательно будет кем-то прокомментировано?
      Чё, не нужно?
      ЗДря! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11706

      R_a_i_n 2 часа назад

      Самый позорный конец карьеры. Год уже никому не нужен.

      2
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      Рейтинг: +1671

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Две деревяшки будет много)

      0
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      Рейтинг: +1234

      Semargl18 2 часа назад

      Пусть в порно идет...

      2
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      Рейтинг: +243

      KLINSI > Semargl18 2 часа назад

      Дуэт с Бузовой?

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      Рейтинг: +1234

      Semargl18 > KLINSI 2 часа назад

      Смело) И отвратно

      1
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      Рейтинг: +2845

      фанат джигурды > Semargl18 1 час назад

      Фильм "Один дома" для взрослых.

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