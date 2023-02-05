Федотов: «В приглашении Дзюбы нет смысла»

Дзюба никому не нужен. Это развал коллектива и раздевалки. Постоянный негатив. Можно подумать кроме Дзюбы форвардов не существует) Артемону пора заканчивать с футболом, не его это. Его сегмент это видеоплатформы.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что форварда Артема Дзюбы в команде не будет.
— Дзюба вам не нужен?
— В этом нет смысла.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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