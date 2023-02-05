Федотов: «В приглашении Дзюбы нет смысла»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал понять, что форварда Артема Дзюбы в команде не будет.

— Дзюба вам не нужен?

— В этом нет смысла.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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