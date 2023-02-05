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    Чистяков: «Чем больше игр со «Спартаком», тем круче»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не против часто играть со «Спартаком».

    — Не устали от «Спартака»?

    — Чем больше игр с ним, тем круче для фанатов.

    • «Зенит» и «Спартак» уже провели 3 матча в сезоне. Москвичи выиграли 1.
    • В ближайшем официальном матче «Зенит» сыграет в Ульяновске с «Волгой» (Кубок России).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +373

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Надоело уже постоянно выигрывать. Спартак главный фарм клуб Зенита, ежегодно поставляющий очки и с десяток забитых голов. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4273

      Питерский князь 1 час назад

      Чем больше игр со спартаГом, тем мы круче!
      :)))

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