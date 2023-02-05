Чистяков: «Чем больше игр со «Спартаком», тем круче»

Надоело уже постоянно выигрывать. Спартак главный фарм клуб Зенита, ежегодно поставляющий очки и с десяток забитых голов. Гыгыгы
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не против часто играть со «Спартаком».
— Не устали от «Спартака»?
— Чем больше игр с ним, тем круче для фанатов.
- «Зенит» и «Спартак» уже провели 3 матча в сезоне. Москвичи выиграли 1.
- В ближайшем официальном матче «Зенит» сыграет в Ульяновске с «Волгой» (Кубок России).
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
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