Чистяков: «Чем больше игр со «Спартаком», тем круче»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не против часто играть со «Спартаком».

— Не устали от «Спартака»?

— Чем больше игр с ним, тем круче для фанатов.

«Зенит» и «Спартак» уже провели 3 матча в сезоне. Москвичи выиграли 1.

В ближайшем официальном матче «Зенит» сыграет в Ульяновске с «Волгой» (Кубок России).

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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