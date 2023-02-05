21-летний форвард «Боруссии» стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги

Раньше такими подсчётами точно не занимались, да и техники не было....
А сейчас куча никому не нужной статистики, люди работают зарплату получают, что-то считают.... вот зачем только эта суета, футболу она точно не нужна....
Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Карим Адейеми установил рекорд Бундеслиги по скорости. В матче 19-го тура против «Фрайбурга» (5:1) форвард развил скорость 36,7 километра в час.
Адейеми забил в этом матче гол.
- У Адейеми голы в 2 турах Бундеслиги подряд.
- В сезоне Бундеслиги у Адейеми 15 матчей, 2 гола, ассист.
- Адейеми перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга».
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