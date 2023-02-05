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    21-летний форвард «Боруссии» стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги

    Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Карим Адейеми установил рекорд Бундеслиги по скорости. В матче 19-го тура против «Фрайбурга» (5:1) форвард развил скорость 36,7 километра в час.

    Адейеми забил в этом матче гол.

    • У Адейеми голы в 2 турах Бундеслиги подряд.
    • В сезоне Бундеслиги у Адейеми 15 матчей, 2 гола, ассист.
    • Адейеми перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга».

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    Источник: официальный сайт «Боруссии»

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    Сегодня, 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67095

      portero 1 час назад

      Раньше такими подсчётами точно не занимались, да и техники не было....
      А сейчас куча никому не нужной статистики, люди работают зарплату получают, что-то считают.... вот зачем только эта суета, футболу она точно не нужна....

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      Рейтинг: +1322

      сутулая собака и лисы > portero 27 минут назад

      болельщикам не нужна, а вот сам спорт теперь держится на статистах.

      посмотри кино "человек, который изменил всё" с бредом питом.
      там раскрывается этот вопросик.

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      Рейтинг: +8747

      vladik12 > portero 14 минут назад

      Опять бухой там?

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