21-летний форвард «Боруссии» стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Карим Адейеми установил рекорд Бундеслиги по скорости. В матче 19-го тура против «Фрайбурга» (5:1) форвард развил скорость 36,7 километра в час.

Адейеми забил в этом матче гол.

У Адейеми голы в 2 турах Бундеслиги подряд.

В сезоне Бундеслиги у Адейеми 15 матчей, 2 гола, ассист.

Адейеми перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга».

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