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    Назван самый дорогой свободный агент

    В топ-5 лигах Европы закрылось трансферное окно, но еще можно подписывать свободных агентов.

    Самый дорогой свободный агент сейчас – полузащитник Иско (9 миллионов евро). Он покинул «Севилью» и пока не нашел новую команду.

    Второе место среди свободных агентов делит российский форвард Артем Дзюба (4 миллиона евро).

    • Иско провел в «Севилье» полгода.
    • Игрок брал с «Реалом» Лигу чемпионов.
    • Футболист вызывался в сборную Испании.

    Какие игроки РПЛ летом станут свободными агентами

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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