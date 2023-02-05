Назван самый дорогой свободный агент

В топ-5 лигах Европы закрылось трансферное окно, но еще можно подписывать свободных агентов.

Самый дорогой свободный агент сейчас – полузащитник Иско (9 миллионов евро). Он покинул «Севилью» и пока не нашел новую команду.

Второе место среди свободных агентов делит российский форвард Артем Дзюба (4 миллиона евро).

Иско провел в «Севилье» полгода.

Игрок брал с «Реалом» Лигу чемпионов.

Футболист вызывался в сборную Испании.

Какие игроки РПЛ летом станут свободными агентами

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