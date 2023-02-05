Назван самый дорогой свободный агент

В топ-5 лигах Европы закрылось трансферное окно, но еще можно подписывать свободных агентов.
Самый дорогой свободный агент сейчас – полузащитник Иско (9 миллионов евро). Он покинул «Севилью» и пока не нашел новую команду.
Второе место среди свободных агентов делит российский форвард Артем Дзюба (4 миллиона евро).
- Иско провел в «Севилье» полгода.
- Игрок брал с «Реалом» Лигу чемпионов.
- Футболист вызывался в сборную Испании.
Какие игроки РПЛ летом станут свободными агентами
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Источник: телеграм-канал Transfermarkt