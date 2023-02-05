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    Клопп отказался общаться с журналистом после разгрома от «Вулверхэмптона»

    Журналист Джеймс Пирс задал вопрос главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча 22-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:3). Репортер спросил, связан ли неудачный старт встречи со стороны ливерпульцев с ментальностью команды.

    «Если честно, с вами трудно разговаривать. Я бы предпочел этого не делать. За все, что вы написали», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» идет в АПЛ 10-м.
    • Команда в этом сезоне АПЛ пропустила больше голов, чем за весь предыдущий.
    • В 1/8 финала ЛЧ «Ливерпулю» предстоит играть с «Реалом».

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    Источник: The Guardian

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